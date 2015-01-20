Elezioni Marche 2025: malgrado sconfitta regionale, PD consolida posizione a Senigallia "La sfida per i prossimi mesi: trasformare presenza e ascolto in proposte concrete per affrontare la sfida delle elezioni comunali"

Il risultato delle elezioni regionali 2025 nelle Marche rappresenta per il PD un momento di riflessione; non abbiamo avuto l’esito regionale sperato, malgrado una coalizione coesa e solida, un candidato presidente dalle capacità riconosciute e un programma che proponeva soluzioni concrete ai problemi della regione: sanità, governo del territorio, aree interne, sviluppo economico, giovani.

Una prima impressione la desta il forte astensionismo, di quasi dieci punti superiore a quello del 2020. Questo fenomeno merita una profonda riflessione, da parte di tutti, perché non è consolatorio vincere di fronte alla maggioranza degli elettori che non partecipa. Sono necessari autocritica e analisi per capirne le ragioni; che un po’ si conoscono: disillusione, sfiducia, delusione. Il ruolo dei partiti è anche questo, recuperare partecipazione e ridare fiducia.

A Senigallia, in un quadro politico complesso, il Partito Democratico ha saputo mantenere una presenza solida, ci confermiamo come primo partito in città, dove anche la coalizione di Matteo Ricci ha vinto largamente, con il 54,69% dei consensi contro il 42,17% per Acquaroli.

Maurizio Mangialardi, con la sua esperienza e radicamento, si è confermato un punto di riferimento per Senigallia. Ha raccolto oltre 4.000 preferenze personali, che gli consentono di essere eletto in consiglio regionale, dimostrazione del legame forte con la comunità e della fiducia riposta nella sua capacità di rappresentanza. Questo è un dato importante, che indica non solo un consenso elettorale, ma il valore costruito nel tempo con concretezza e ascolto.

Chantal Bomprezzi, nostra Segretaria regionale, con quasi 3.000 voti personali, dimostra anch’essa di essere una leader riconosciuta, capace di portare avanti le battaglie del Partito Democratico in modo deciso e competente. Il suo risultato testimonia il valore della presenza femminile e del protagonismo giovane-politico nelle istituzioni regionali. Se il centrosinistra avesse vinto anche lei sarebbe entrata in consiglio regionale.

Pur non essendo la tornata elettorale vittoriosa per il centrosinistra, questi dati ci danno una base solida su cui costruire, per rilanciare un progetto politico per la città che metta al centro le esigenze reali dei cittadini, la tutela dei diritti, lo sviluppo sostenibile e una maggiore equità sociale. La sfida per i prossimi mesi sarà proprio questa: trasformare la presenza e l’ascolto in proposte concrete, con un programma chiaro e una coalizione forte per affrontare la sfida delle elezioni comunali.

Ringraziamo tutti coloro che hanno sostenuto il Partito Democratico, i cittadini che abbiamo incontrato e che si sono fermati a parlare con noi, i simpatizzanti, gli iscritti, e i nostri candidati, che sono stati la vera forza motrice di questa campagna elettorale. La strada è ancora lunga, ma con il sostegno che abbiamo visto a Senigallia siamo pronti a continuare il nostro impegno con passione e determinazione.

Un ringraziamento finale va fatto alle persone e agli uffici dell’amministrazione comunale che hanno dimostrato professionalità, tempestività e cortesia nel cogliere le nostre richieste di spazi e luoghi.

Partito Democratico Senigallia