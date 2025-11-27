Logo farmacieFarmacie di turno


Landi Parere Dr.ssa Loretta
Adesso
Venerdì
7° / 10°
Sabato
5° / 10°
Domenica
2° / 11°
Lunedì
6° / 10°
Martedì
5° / 13°
Mercoledì
6° / 13°
Giovedì
9° / 12°
Venerdì
10° / 12°
Sabato
9° / 12°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa

“Eccellenze in scena – 80 di Confcommercio”

Il VIDEO di Alberto Olivieri per Senigallia Notizie sull'evento

150 Letture
commenti
Economia
Ascolta la notizia
BCC Fano - Banca di Credito Cooperativo di Fano - Surroga Green - Rata mutuo comoda

Ottant’anni di imprese, lavoro e storie che hanno modellato il volto economico delle Marche e uno sguardo verso il futuro e l’evoluzione del mercato.

Confcommercio Marche e Confcommercio Marche Centrali celebrano questo traguardo con l’evento “Eccellenze in scena – 80 di Confcommercio”.

Senigallia Notizie era presente all’iniziativa e con Alberto Olivieri ha realizzato un VIDEO che è visibile in fondo a questo articolo.

Allegati

Andrea Pongetti
Andrea Pongetti
Pubblicato Giovedì 27 novembre, 2025 
alle ore 10:24
Tags
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo


Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura