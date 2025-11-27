“Eccellenze in scena – 80 di Confcommercio”
Il VIDEO di Alberto Olivieri per Senigallia Notizie sull'evento
Ottant’anni di imprese, lavoro e storie che hanno modellato il volto economico delle Marche e uno sguardo verso il futuro e l’evoluzione del mercato.
Confcommercio Marche e Confcommercio Marche Centrali celebrano questo traguardo con l’evento “Eccellenze in scena – 80 di Confcommercio”.
Senigallia Notizie era presente all’iniziativa e con Alberto Olivieri ha realizzato un VIDEO che è visibile in fondo a questo articolo.
