Manocchi Dr.ssa Francesca
Urne chiuse nelle Marche: partito lo scrutinio. Exit poll: Acquaroli in lieve vantaggio su Ricci

Segui lo spoglio delle schede in diretta su SenigalliaNotizie.it

Politica
,
Ascolta la notizia
Voto, elezioni, urna elettorale

Chiuse alle ore 15 di lunedì 29 settembre le urne in tutte le Marche per le Elezioni Regionali 2025. Mentre si attende il primo dato ufficiale, relativo all’affluenza, è iniziato subito lo spoglio delle schede votate, da cui uscirà il nome del nuovo presidente della Regione Marche e la composizione del Consiglio Regionale.

In questo articolo l’esito dello scrutinio riferito ai seggi nel Comune di Senigallia

Su MarcheNotizie.info i dati riferiti allo scrutinio su tutto il territorio regionale.

 

Sono stati nel frattempo resi noti dalla Rai subito dopo la chiusura dei seggi i primi exit poll, che vedono avanti Francesco Acquaroli (coalizione di centrodestra) con una percentuale stimata tra il 48% e il 52%, seguito a poca distanza da Matteo Ricci (coalizione di centrosinistra) che si attesterebber tra il 46% e il 50%. Tutto aperto, quindi, almeno secondo queste stime, per la vittoria finale. Segue Lidia Mangani (PCI), accreditata tra lo 0% e il 2%.

Secondo La7, Acquaroli viaggerebbe tra il 53% e il 49%, Ricci tra il 45% e il 49%. SkyTG24 mette Acquaroli e Ricci nello stesso intervallo di preferenze racccolte: tra il 46% e il 50%.

L’affluenza in tutte le Marche, dato parziale, è attorno al 50%.

 

AGGIORNAMENTO ore 15:00 del 29/09

DATI RIFERITI A TUTTA LA REGIONE MARCHE – 0 sezioni su 1.572

 Candidato / ListaVotiPerc.
 FRANCESCO ACQUAROLI00,00%
 Civici Marche per Acquaroli Presidente00,00%
 Forza Italia Berlusconi00,00%
 Giorgia Meloni per Acquaroli – Fratelli d’Italia00,00%
 Lega Salvini Marche00,00%
 Liste Civiche Liberta Unione di Centro00,00%
 Noi Moderati per Acquaroli00,00%
 CLAUDIO BOLLETTA00,00%
 Democrazia Sovrana Popolare DSP con Marco Rizzo00,00%
 FRANCESCO GERARDI00,00%
 Forza del Popolo con Amore e Libertà Gerardi Presidente Marche00,00%
 LIDIA MANGANI00,00%
 PCI – Partito Comunista Italiano00,00%
 BEATRICE MARINELLI00,00%
 Evoluzione della Rivoluzione00,00%
 MATTEO RICCI00,00%
 Alleanza Verdi Sinistra00,00%
 Lista Civica Matteo Ricci Presidente00,00%
 Movimento 5 Stelle 205000,00%
 Pace Salute Lavoro00,00%
 PD – Partito Democratico00,00%
 Progetto Civico Avanti con Ricci00,00%
 Progetto Marche Vive Matteo Ricci Presidente00,00%

 

AGGIORNAMENTO ore 15:00 del 29/09
Inizio scrutinio: zero sezioni su 1.572. Queste le percentuali dei voti assegnati ai candidati presidenti, rilevate dall’Ufficio elettorale della Regione Marche.

Francesco Acquaroli (Più Marche): 0,00%
Claudio Bolletta (Democrazia Sovrana e Popolare): 0,00%
Francesco Gerardi (Forza del Popolo): 0,00%
Lidia Mangani (Partito Ccomunista Italiano): 0,00%
Beatrice Marinelli (Evoluzione della Rivoluzione): 0,00%
Matteo Ricci (Alleanza del Cambiamento): 0,00%

