Sarà visitabile per un mese la Mostra Fotografica “MEMORIES” di Elisa Farina Inaugurazione il 5 dicembre al Mastai Hotel di Senigallia

Cosa succede quando il tempo si ferma e la natura, con un sussurro, si riprende i suoi spazi? Dove vanno a finire le storie racchiuse tra le crepe dei muri e gli oggetti lasciati indietro?

A queste domande risponde con la potenza silenziosa delle sue immagini Elisa Farina, fotografa e cacciatrice di memorie, che inaugura la sua personale “MEMORIES” negli spazi suggestivi del Mastai Hotel. Un evento culturale di spicco che si terrà nella lounge room della struttura, situata in Via Nicola Abbagnano, 12, a Senigallia. L’appuntamento è fissato per venerdì 5 dicembre alle ore 18 e la mostra rimarrà aperta al pubblico, con ingresso libero e accessibile h24, fino al 5 gennaio 2026.

Durante la serata inaugurale, i partecipanti potranno godere di un ricco programma che include un aperitivo e un concerto dell’ensemble vocale “Le Insolite Note”, diretto dalla M° Valentina Darpetti. Questo momento musicale arricchirà l’esperienza visiva offerta dalle opere esposte, creando un’atmosfera unica di arte e cultura.

La mostra “MEMORIES” presenta venti opere realizzate tra il 2024 e il 2025 nella regione Marche dall’artista pesarese Elisa Farina, un genere che esplora e rappresenta edifici abbandonati. Le sue immagini catturano luoghi dimenticati, intrisi di fascino e mistero, dove la natura si riappropria degli spazi in modo lento e pacifico. Le fotografie, che spaziano dal bianco e nero al colore, con alcuni scatti dedicati allo sfocato per evocare straniamento e magia, riflettono una profonda riflessione sul trascorrere del tempo, trasmettendo una sensazione di quiete e serenità.

Il viaggio emotivo proposto da Elisa Farina, esponente di spicco della fotografia Urbex (Urban Exploration), si snoda attraverso ville sontuose decadute, edifici industriali corrosi dal tempo e interni dove la polvere disegna nuove geografie. I suoi scatti, realizzati tra il 2024 e il 2025 nel cuore delle Marche, non si limitano a documentare l’abbandono; ne catturano l’anima. Dal bianco e nero che scolpisce le forme al colore che svela la prepotenza della natura, fino all’uso sapiente dello sfocato per evocare uno stato di sogno e straniamento, ogni foto è un racconto.

Elisa Farina, nata a Pesaro nel 1978, è alla sua seconda mostra personale, dopo l’esordio con “JAKU” presso lo Spazio Bianco di Pesaro. Il suo lavoro, curato dalla critica d’arte Roberta Ridolfi, si distingue per un approccio autentico e sperimentale, incentrato sulle architetture abbandonate e sulle storie silenziose che questi luoghi raccontano attraverso texture fatiscenti, oggetti dimenticati e il ritorno della natura. Ulteriori lavori dell’artista sono visibili sulla sua pagina Instagram fotourbexelisaf.

Il Mastai Hotel continua così la sua programmazione di eventi dedicati all’arte, confermando il proprio ruolo di punto di riferimento culturale a Senigallia. Invitiamo tutti gli appassionati di fotografia e musica a partecipare a questa straordinaria occasione di incontro con l’arte di Elisa Farina.

Un’occasione imperdibile per chi ama l’arte che fa pensare, che emoziona e che svela mondi nascosti a un passo da noi. La mostra “MEMORIES” sarà quindi visitabile gratuitamente, 24 ore su 24, fino al 5 gennaio 2026.