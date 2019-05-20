Mangialardi dopo le Regionali: “Grazie a provincia, valli Misa e Nevola e Senigallia”
L'esponente del PD nuovamente eletto consigliere: "A tutti dedicherò tutta l'attenzione, tutte le energie, tutta la dedizione"
Un ringraziamento alla provincia di Ancona, uno speciale alla Valle del Misa e del Nevola per la fiducia espressa nei miei confronti in modo così significativo e, in particolare, permettetemelo, a Senigallia, la mia città, che da 25 anni mi riconosce come punto di riferimento principale.
A tutti dedicherò tutta l’attenzione, tutte le energie, tutta la dedizione.
Sono onorato del grande risultato collettivo raggiunto insieme, che dimostra come l’impegno e l’ascolto di questi cinque anni possa e debba proseguire sulle nostre gambe, con il cuore pieno di orgoglio per le Marche.
Grazie a Matteo Ricci: in questi mesi è stato un punto di riferimento per tutta l’alleanza del cambiamento. Ha condotto una campagna generosa, affrontando con dignità e coraggio attacchi e difficoltà.
Il risultato non è quello che speravamo, ma resta il valore di un percorso che ha dato voce a bisogni, aspettative e desideri di tante marchigiane e marchigiani.
Questa energia non andrà dispersa: continueremo ogni giorno e ogni ora a impegnarci in consiglio regionale, per difendere le Marche e costruire insieme un futuro migliore.
Eserciterò il mio ruolo, come sempre, con spirito di servizio e con piena disponibilità all’ascolto e al dialogo.
Auguri di buon lavoro al Presidente Francesco Acquaroli e a tutti i nuovi eletti.
da Maurizio Mangialardi
