Comunale Centrale
Mangialardi dopo le Regionali: “Grazie a provincia, valli Misa e Nevola e Senigallia”

L'esponente del PD nuovamente eletto consigliere: "A tutti dedicherò tutta l'attenzione, tutte le energie, tutta la dedizione"

Politica
Maurizio Mangialardi

Un ringraziamento alla provincia di Ancona, uno speciale alla Valle del Misa e del Nevola per la fiducia espressa nei miei confronti in modo così significativo e, in particolare, permettetemelo, a Senigallia, la mia città, che da 25 anni mi riconosce come punto di riferimento principale.


A tutti dedicherò tutta l’attenzione, tutte le energie, tutta la dedizione.

Sono onorato del grande risultato collettivo raggiunto insieme, che dimostra come l’impegno e l’ascolto di questi cinque anni possa e debba proseguire sulle nostre gambe, con il cuore pieno di orgoglio per le Marche.

Grazie a Matteo Ricci: in questi mesi è stato un punto di riferimento per tutta l’alleanza del cambiamento. Ha condotto una campagna generosa, affrontando con dignità e coraggio attacchi e difficoltà.

Il risultato non è quello che speravamo, ma resta il valore di un percorso che ha dato voce a bisogni, aspettative e desideri di tante marchigiane e marchigiani.

Questa energia non andrà dispersa: continueremo ogni giorno e ogni ora a impegnarci in consiglio regionale, per difendere le Marche e costruire insieme un futuro migliore.

Eserciterò il mio ruolo, come sempre, con spirito di servizio e con piena disponibilità all’ascolto e al dialogo.

Auguri di buon lavoro al Presidente Francesco Acquaroli e a tutti i nuovi eletti.

 da Maurizio Mangialardi

