C-Fox S.r.l. e Area Broker: nuova partnership per ampliare l’offerta assicurativa Con l'accordo un significativo rafforzamento sul Senigalliese. Soddisfatta Dott.ssa Sandra Amato, guida di S.E. MANAGEMENT

C-Fox S.r.l., intermediario assicurativo con sede a Senigallia e una solida presenza nelle Marche, annuncia una nuova e strategica partnership con Area BrokerS.P.A., società di brokeraggio emiliana, tra i primi 20 broker in Italia.

Grazie alla competenza e all’esperienza di Area Broker, la collaborazione consentirà di offrire soluzioni assicurative ancora più mirate e competitive, rispondendo all’esigenza di un mercato in costante evoluzione. Inoltre, l’accordo rappresenta un significativo rafforzamento dell’offerta assicurativa sul territorio senigalliese, portando nuove opportunità per la città e una gamma più ampia di servizi dedicati a imprese e privati della zona.

A esprimere soddisfazione per l’operazione è la Dott.ssa Sandra Amato, alla guida di S.E.MANAGEMENT S.r.l., titolare della C-Fox S.r.l. e società che ha gestito la trattativa in tutte le sue fasi: “Questa partnership rappresenta un passo importante, in un momento in cui il mercato richiede sempre più specializzazione e capacità di rispondere con prontezza alle esigenze del cliente. L’accordo con un partner così importante ci rende orgogliosi e fiduciosi che, insieme, potremo crescere e affrontare con successo le nuove sfide del settore.”

C-Fox e Area Broker guardano con entusiasmo alle opportunità che questa sinergia potrà generare, con l’obiettivo comune di consolidare la propria presenza sul mercato e continuare a offrire servizi assicurativi di alto livello, sempre più personalizzati e orientati al cliente.