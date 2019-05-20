Canafoglia, Mangialardi e tutti gli altri: i voti ai candidati di Senigallia e hinterland Due senigalliesi entrano in Consiglio Regionale, ma come sono andati eletti e non eletti in termini di preferenze?

Due i senigalliesi eletti in Consiglio Regionale: Corrado Canafoglia per Fratelli d’Italia e Maurizio Mangialardi per il Partito Democratico. Questo l’esito prettamente “locale” delle Elezioni Regionali Marche 2025.

Il dato macroscopico è quindi un raddoppio della presenza di Senigallia nella nuova Assemblea Legislativa delle Marche, nel cui emiciclo sedeva, nel precedente mandato, il solo Mangialardi. Quello politico è che ora la città e l’entroterra avranno un rappresentante in maggioranza e uno all’opposizione: l’auspicio che, giocoforza, circola è che sappiano collaborare e far fronte comune per gli interessi del territorio.

Passando ai dati numerici, invece, queste le preferenze raccolte in circoscrizione (la provincia di Ancona) e nel comune di Senigallia dai due candidati eletti.

Maurizio Mangialardi (PD) 4.078 preferenze totali – Voti a Senigallia: 2.270

Corrado Canafoglia (FDI) 3.396 preferenze totali – Voti a Senigallia: 1.605

I candidati senigalliesi e dei comuni dell’entroterra, non erano però certo limitati ai due eletti: vediamo in dettaglio, con gli stessi dati numerici, qual è il risultato conseguito dai molti aspiranti consiglieri regionali in lizza il 28 e 29 settembre e provenienti da Senigallia e comuni delle Valli Misa e Nevola.

Questi i candidati che non hanno ricevuto un numero di preferenze sufficienti ad essere eletti, sebbene comparissero all’interno di liste che hanno ottenuto seggi nella circoscrizione di Ancona.

Chantal Bomprezzi (PD) 2.933 preferenze totali – Voti a Senigallia: 1.303

Massimo Marcellini (Marche Vive) 822 preferenze totali – Voti a Senigallia: 346

Lorenzo Beccaceci (Lista Matteo Ricci Presidente) 679 preferenze totali – Voti a Senigallia: 500

Enrico Pergolesi (AVS) 553 preferenze totali – Voti a Senigallia: 426

In questo elenco, invece, candidati che comparivano in liste che, pur ottenendo seggi in Consiglio Regionale, non sono riuscite a conquistarne in provincia di Ancona, rendendo perciò “vani” risultanti anche consistenti in termini di preferenze raccolte.

Luca Santarelli (Lega) 1.296 preferenze totali – Voti a Senigallia: 495

Roberto Paradisi (FI) 784 preferenze totali – Voti a Senigallia: 477

Elena Campagnolo (Lega) 726 preferenze totali – Voti a Senigallia: 399

Paola Candi (I Marchigiani per Acquaroli Presidente) 237 preferenze totali – Voti a Senigallia: 61

Daniela Pieragostini (M5S) 205 preferenze totali – Voti a Senigallia: 99

Giuseppina Codias (Civici Marche per Acquaroli Presidente) 355 preferenze totali – Voti a Senigallia: 26

Ilaria Bizzarri (Civici Marche per Acquaroli Presidente) 61 preferenze totali – Voti a Senigallia: 34

Arianna Marsico Gajulli (UDC) 26 preferenze totali – Voti a Senigallia: 9

Questi i candidati del Senigalliese che figuravano in liste che, pur supportando le due principali coalizioni a sostengo di Acquaroli e Ricci, non hanno ottenuti alcun seggio in Consiglio Regionale.

Simona Sabbatini (Pace Salute Lavoro) 143 preferenze totali – Voti a Senigallia: 66

Diego D’Adderio (Avanti con Ricci) 40 preferenze totali – Voti a Senigallia: 30

Infine, i candidati di Senigallia ed entroterra inseriti in liste a sostegno di candidati presidenti che non hanno raggiunto la soglia di sbarramento, risultando non eletti.

Luca Cercamondi (PCI) 70 preferenze totali – Voti a Senigallia: 31

Maurizio Belligoni (PCI) 63 preferenze totali – Voti a Senigallia: 12

Sergio Taccheri (Democrazia Sovrana Popolare) 15 preferenze totali – Voti a Senigallia: 7

Paolo Di Tommaso (Evoluzione della Rivoluzione) 6 preferenze totali – Voti a Senigallia: 3

Alberto Bertini (Forza del Popolo) 3 preferenze totali (candidato in circoscrizione PU)