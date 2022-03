“L’uovo nascosto dall’Adriatico ai Sibillini” della chef Michela Domizi Prima ricetta del menù presentato dal team del ristorante La Sella di Pitino per il Corso Amatoriale di cucina "4 Ristoranti"

Si torna ad accendere la “cucina” a Senigallia Notizie, grazie al Corso Amatoriale di cucina “4 Ristoranti” che l’Associazione Cuochi Ancona sta organizzando presso l’IIS Panzini , attraverso una serie di appuntamenti con gli chef del territorio.

La serata di martedì 8 febbraio ha avuto come protagonista la chef Michela Domizi dell’agriturismo di San Severino Marche “La Sella di Pitino”, che ora ci concede gentilmente la pubblicazione delle ricette dei piatti proposti ai corsisti, con le quali anche voi lettori potrete cimentarvi, provando a cucinarli e servirli in tavola ai vostri ospiti.

Iniziamo con un antipasto: “L’uovo nascosto dall’Adriatico ai Sibillini”

L’uovo nascosto dall’Adriatico ai Sibillini

Ingredienti

-Uova s.q

Per patata

-1 patata (1 grande a porzione)

-acqua di mare 30% del liquido totale

Per strusel

-100gr farina 2

-100gr burro

-100gr parmigiano grattugiato

-40gr polvere di porcini

Tartufo a guarnizione e germogli

Preparazione

Cuocere l’uovo a 64° per 1 ora in bagno termostatico o in alternativa in acqua bollente con un pizzico di sale per 3-4 minuti

Nel frattempo pulire e tagliare le patate e metterle a bollire in acqua al 70% naturale e 30% di mare.

Una volta cotte montare in un termomix (o con minipimer) con olio di riso per ottenere una crema di patata.

Per lo streusel di porcini ammorbidire il burro e unire tutti gli altri ingredienti. Lavorare a mano e stenderlo in teglia antiaderente. Infornare a 165° per 15-20 minuti.

Ricetta di Michela Domizi

chef dell’agriturismo di San Severino Marche Sella di Pitino.

Il piatto è stato presentato durante il Corso Amatoriale di cucina “4 Ristoranti”.

Gli incontri sono organizzati dall’Associazione Cuochi Ancona presso l’IIS A. Panzini di Senigallia.