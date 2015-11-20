Dalla montagna al mare: il dissesto idrogeologico come sfida sistemica delle Marche
Organizzato un apposito workshop da UNCEM Marche
175 Letture0 commenti
Le Marche sono un territorio unitario, fragile e interconnesso, in cui ciò che accade nei crinali appenninici si riflette, inevitabilmente, sulle pianure e sulle coste. Frane, alluvioni ed erosione non sono fenomeni isolati, ma manifestazioni di un equilibrio complesso che lega aree interne e litorale in un unico sistema ambientale, economico e sociale. È a partire da questa consapevolezza che UNCEM Marche promuove il workshop “Dissesto idrogeologico nelle Marche: strategie, rischi e prevenzione”, in programma venerdì 23 gennaio 2026, dalle 9.00 alle 13.00, presso la Sala Li Madou di Palazzo Li Madou, sede della Regione Marche ad Ancona.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!