Filippini Dott.ssa Carotti
Dalla montagna al mare: il dissesto idrogeologico come sfida sistemica delle Marche

Organizzato un apposito workshop da UNCEM Marche

Associazioni
Workshop sul dissesto idrogeologico

Le Marche sono un territorio unitario, fragile e interconnesso, in cui ciò che accade nei crinali appenninici si riflette, inevitabilmente, sulle pianure e sulle coste. Frane, alluvioni ed erosione non sono fenomeni isolati, ma manifestazioni di un equilibrio complesso che lega aree interne e litorale in un unico sistema ambientale, economico e sociale. È a partire da questa consapevolezza che UNCEM Marche promuove il workshop “Dissesto idrogeologico nelle Marche: strategie, rischi e prevenzione”, in programma venerdì 23 gennaio 2026, dalle 9.00 alle 13.00, presso la Sala Li Madou di Palazzo Li Madou, sede della Regione Marche ad Ancona.

Redazione Senigallia Notizie
Redazione Senigallia Notizie
Pubblicato Domenica 11 gennaio, 2026 
alle ore 9:00
