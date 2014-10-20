“L’agricoltura marchigiana deve ripartire”
Il Presidente Cia Marche Taddei sintetizza la situazione nella nostra regione. "Sulla PAC, necessario mantenere la guardia alta"
Cia Marche esprime una valutazione in “chiaroscuro” della Legge di Bilancio 2026, che introduce alcuni interventi correttivi che interessano il settore agricolo, ma nel suo insieme non riesce a offrire una risposta all’altezza delle trasformazioni in atto.
Le modifiche su credito d’imposta, ZES Agricola e lavoro agricolo occasionale recepiscono richieste avanzate da tempo da Cia, tuttavia non si inseriscono in una cornice politica capace di orientare il comparto verso un vero salto di qualità, né sul piano nazionale né su quello europeo.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
