Consiglio regionale Marche torna a riunirsi martedì 13 gennaio 2026, dopo pausa festività
All'ordine del giorno di seduta interrogazioni, interpellanze, proposte di mozione ed elezione componente Corecom Marche
155 Letture0 commenti
Seduta del Consiglio regionale convocata per martedì 13 gennaio alle ore 10. L’ordine del giorno prevede lo svolgimento dell’esame di interrogazioni, interpellanze e proposte di mozione su tematiche di attualità.
Al punto 4, l’elezione di un componente del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom Marche) in sostituzione del componente dimissionario. Segue ordine del giorno completo della seduta assembleare di martedì 13 gennaio. Si ricorda che è possibile seguire i lavori in diretta streaming sulla pagina web del Consiglio regionale delle Marche.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
