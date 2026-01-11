Logo farmacieFarmacie di turno


Filippini Dott.ssa Carotti
Adesso
Errore durante il parse dei dati!
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Moov e Assicurazioni Generali - Noleggio auto a lungo termine

Consiglio regionale Marche torna a riunirsi martedì 13 gennaio 2026, dopo pausa festività

All'ordine del giorno di seduta interrogazioni, interpellanze, proposte di mozione ed elezione componente Corecom Marche

155 Letture
commenti
Politica
Ascolta la notizia
Insediamento della nuova Assemblea legislativa delle Marche

Seduta del Consiglio regionale convocata per martedì 13 gennaio alle ore 10. L’ordine del giorno prevede lo svolgimento dell’esame di interrogazioni, interpellanze e proposte di mozione su tematiche di attualità.

Al punto 4, l’elezione di un componente del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom Marche) in sostituzione del componente dimissionario. Segue ordine del giorno completo della seduta assembleare di martedì 13 gennaio. Si ricorda che è possibile seguire i lavori in diretta streaming sulla pagina web del Consiglio regionale delle Marche.

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura