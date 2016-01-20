Indagine di Confindustria Marche sulle prospettive del primo semestre 2026
Su un campione di 711 imprenditori marchigiani
Tendono a migliorare le attese degli imprenditori marchigiani nel I semestre 2026, in particolare per l’attività produttiva e il mercato estero; più contenuto il recupero previsto su mercato interno e gli investimenti. Rimane un quadro di fragilità per le imprese di piccole dimensioni. Elevata l’attesa per la messa a terra dei benefici della ZES.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
