L’argentino Nacho Tourn è il nuovo pivot della Pallacanestro Senigallia Viene da anni in serie C in Veneto: il padre, il compianto Fabian, aveva giocato nelle Marche e nella Nazionale argentina

La Goldengas Pallacanestro Senigallia continua a parlare Argentino, dopo le due stagioni con Andres Landoni, la società firma l’ala-centro Ignacio Tourn, classe 1998, reduce dall’esperienza quinquennale in serie C con il Basket Caorle.

Ignacio, figlio del compianto Fabian visto dalle nostri parti a Osimo e Fabriano, è un atleta di mano mancina, un giocatore che fa del suo atletismo un’arma importante per gestire il suo gioco all’interno dell’area sotto canestro.

Giocatore più volte nel giro delle nazionali giovanile argentine, in precedenza ha giocato anche con il Club San Martin di Corrientes. Nella stagione 2016/2017 Tourn arriva per la prima volta in Italia disputando la parte finale del campionato di seri C con il Fiorenzuola Basket, dopo aver iniziato l’anno sportivo tra le fila del Boca Juniors.

L’anno successivo si trasferisce, sempre in serie C, al Basket Aquilano, dove inizia ad avere un impatto importante per la categoria con 16 punti di media in 20 gare.

Dopo la stagione in Abruzzo si trasferisce a Caorle dove è rimasto nelle cinque stagioni successive diventandone anche il capitano, prima di trasferirsi a Senigallia. Cinque stagioni dove ha tenuto una media di 15.6 punti a partita in 112 gare disputate e diventando uno dei migliori giocatori del torneo Veneto.

Buon lavoro Nacho!