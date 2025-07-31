Senigallia: festa al Consultorio per il 50esimo Si è tenuta una giornata informativa e di promozione della salute dedicata alla cittadinanza

Si è svolta nel pomeriggio di giovedì 4 dicembre, presso il Distretto Sanitario di Senigallia della AST Ancona, la Festa del Consultorio Familiare in occasione del 50esimo anno dalla sua creazione; un’iniziativa istituzionale finalizzata alla presentazione e alla valorizzazione dei servizi consultoriali rivolti alla popolazione.

L’evento è stato un momento di promozione della salute, volto a incrementare la conoscenza delle prestazioni erogate dal Consultorio e a favorire l’accesso ai servizi socio-sanitari integrati. L’iniziativa si è rivolta all’intera cittadinanza, con un’attenzione particolare alla fascia adolescenziale, ritenuta prioritaria nell’ambito delle azioni preventive e di educazione alla salute.

Nel corso dell’evento sono stati illustrati i principali ambiti di intervento consultoriale: il Consultorio è un luogo dove gli adolescenti possono trovare informazioni corrette e professionali, lontane da giudizi e pregiudizi. I servizi principali includono la tutela della salute adolescenziale, l’educazione all’affettività, il sostegno psicologico e la consulenza relazionale, i percorsi di supporto alla genitorialità e alla famiglia, consulenze sulla salute sessuale e riproduttiva, informazioni sulla contraccezione e sulla prevenzione delle infezioni sessualmente trasmesse, il sostegno psicologico legato a corpo, emozioni, relazioni e identità oltre a percorsi individuali e di gruppo per favorire benessere e autoconsapevolezza.

Si sono svolte inoltre sessioni informative, spazi di ascolto, attività laboratoriali a carattere educativo e momenti di confronto con i professionisti del Consultorio, con l’obiettivo di favorire una maggiore consapevolezza dei servizi disponibili e di promuovere comportamenti salutari basati su evidenze scientifiche.

Si è sottolineata l’importanza fondamentale della collaborazione con l’Unione dei comuni Le terre della marca senone, considerata un elemento strategico per garantire interventi efficaci, integrati e capillari. La sinergia tra la AST Ancona, gli Enti Locali e gli Ambiti permette di potenziare le azioni di prevenzione, facilitare il raccordo con scuole e servizi sociali, e offrire risposte coordinate e tempestive ai bisogni emergenti di adolescenti, famiglie e comunità.

L’iniziativa, proposta a tutte le scuole di secondo grado del territorio, ha rappresentato un’opportunità significativa per rafforzare il ruolo del servizio dedicato alla prevenzione e al benessere psicologico. Tale integrazione rappresenta un pilastro fondamentale per il consolidamento di una rete territoriale forte, coerente e orientata alla salute pubblica.

“Auguri per questo 50esimo, un plauso per tutta l’attivita svolta negli anni – afferma l’Assessore alla Sanità della Regione Marche Paolo Calcinaro – e quotidianamente adesso, per tutto l’mpegno che mettono su un lavoro che è sicuramente di prima fila, quasi da trincea, perché con il momento attuale, con le problematiche sull’adolescenza che si riscontrano oggi, è veramente fondamentale questo ruolo”.

