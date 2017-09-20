Logo farmacieFarmacie di turno


Landi Parere Dr.ssa Loretta
SenigalliaNotizie.it
OFR Senigallia - Onoranze Funebri Riunite - Casa funeraria - Beretti, Cordella, Pasquinelli

Doppia tappa nelle Marche per Francesco Toscano

Il presidente di Democrazia Sovrana e Popolare sarà a San Benedetto (sabato 9) e Porto San Giorgio (domenica 10 agosto)

Politica
Francesco Toscano e Marco Rizzo

Iniziativa con Francesco Toscano, presidente nazionale di Democrazia Sovrana e Popolare a sostegno di Claudio Bolletta Presidente a San Benedetto del Tronto. Il partito di Marco Rizzo presenta le liste nel Fermano e nel Piceno. Tra gli organizzatori del tour l’onorevole Orietta Baldelli.

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
