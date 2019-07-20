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Real Porto Senigallia, un’impresa da favola

Memorabile stagione di Terza per i senigalliesi

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Sport
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Giorgio Sartini candidato consigliere - Lega - Elezioni comunali Senigallia 2026

La Terza Categoria ha visto festeggiare una nuova neopromossa in Seconda: è il Real Porto Senigallia, che sarà dunque per la prima volta in Seconda dopo una stagione trionfale, in cui la matematica è arrivata battendo 2-0 al Bianchelli la Monteluponese con le reti di due bomber senza età, Francesco Cinotti e Luca Moschini, rispettivamente classe 1986 e 1987, con un passato in categorie ben superiori.


La conclusione più bella, davanti al pubblico di casa, al termine di una stagione memorabile, con un cammino immacolato in campionato (nessuna sconfitta) e anche la vittoria della Coppa Marche. Una bella storia quella del Real Porto che durante la stagione si era segnalato anche per iniziative solidali che vanno oltre il calcio.

Giocatori, staff, dirigenti e tifosi erano pronti alla festa con tanto di maglia celebrativa e festa è stata, con i complimenti arrivati anche dai cugini della Vigor Senigallia, di cui in passato hanno fatto parte molti dei tesserati del Real Porto.

Questi tutti i protagonisti.
Calciatori: Altamura, Bartoletti, Binetti, Bomprezzi, Bottegoni, Cinotti, Conti, Coppa, Diambra, Dione, Esposito, Florio, Fratoni, Galli, Giovanelli, Lenci, Maggio, Maiolatesi, Marchini, Marinelli, Mariotti, Moschini, Pambianchi, Pirani, Polverari, Renani, Rosi, Scarpini, Simonetti, Turchi e Zandri.
Dirigenti e staff tecnico: Angeletti, Bellagamba, Bottegoni, Brunetti, Censi, Cucchi, Genovali, Lorenzetti, Maggio, Pasquinelli, Pompili, Quadraroli Carlo e Samuele, Rotatori, Silvestrini, Stefanelli, Ubertini e Vici.

Andrea Pongetti
Andrea Pongetti
Pubblicato Sabato 9 maggio, 2026 
alle ore 6:00
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