Logrippo vince in doppio In coppia con Ricci con cui si allena a Cattolica

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Quattro match, quattro vittorie, nemmeno un set lasciato per strada.



Mattia Logrippo e Pietro Ricci, entrambi allievi della Galimberti Tennis Academy al Queen’s di Cattolica, trionfano nel Bayer International Tournament, il classico torneo ITF Junior J200 di Salsomaggiore Terme sulla terra battuta.

Un cammino netto, quasi perentorio, che si è chiuso con il titolo in tasca e la conferma che questa coppia funziona.

Al primo turno Logrippo e Ricci hanno regolato Ciaschetti e Martin (Italia-Francia) per 6-2, 7-5. Un esordio sereno.

Nei quarti di finale hanno poi superato Fiocchi e Mondini per 6-3, 6-2, concedendo ancora meno. La semifinale è stata la prova più dura del torneo: Da Rosa Castro e Suljic (Portogallo-Slovenia) sono stati battuti per 7-5, 7-5.

In finale il marchigiano di Camerata Picena ha incrociato Baroni e Marigliano, testa di serie numero 4 del tabellone. Il successo è arrivato per 6-3, 6-4: pulito, meritato, senza discussioni.

Logrippo e Ricci non si sono conosciuti a Salsomaggiore. I due si allenano insieme alla Galimberti Academy e condividono il circuito junior da mesi.

Campione italiano Under 16 a Tirrenia, il mancino di Camerata Picena si sta costruendo match dopo match una reputazione solida nei circuiti junior internazionali.

Il titolo emiliano è un’ulteriore conferma di un percorso in crescita costante, che nelle ultime settimane lo ha visto protagonista anche a Valencia dove aveva conquistato il titolo di doppio in coppia con Christian Pizzolante, battendo in finale la coppia spagnola Gonzalez-Galino e Raguin per 6-3, 6-4.

Per il tennis marchigiano è una soddisfazione doppia. Logrippo porta la bandiera delle Marche sui campi del circuito junior internazionale con continuità e con risultati concreti. La Galimberti Academy, che da anni lavora sulla formazione dei giovani talenti del territorio, raccoglie ancora una volta i frutti di un lavoro quotidiano fatto di tecnica, sacrificio e programmazione.