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Tavolo Beko a Roma, Regione Marche chiede un piano di investimenti chiaro

"Garantire il futuro produttivo e occupazionale per i siti di Comunanza e Fabriano e dei territori coinvolti"

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Economia
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Tavolo di concertazione a Roma su vertenza Beko Europe

Si è svolto martedì 28 aprile a Roma, nella sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il tavolo di concertazione dedicato alla vertenza Beko Europe, al quale ha partecipato l’assessore regionale al Lavoro e alla Formazione professionale, Tiziano Consoli, insieme al dirigente Massimo Rocchi.

Nel corso dell’incontro, l’assessore Consoli ha ribadito la necessità di un piano di investimenti dettagliato e concreto per i siti produttivi di Comunanza e Fabriano, per garantire il futuro produttivo e occupazionale dei territori coinvolti: “Abbiamo richiesto – ha detto – ancora una volta un programma preciso, con tempistiche definite ed evidenze realizzative”.

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