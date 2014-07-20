Falconara Marittima è uno dei territori coinvolti in un importante programma nazionale su ambiente e salute Mercoledì 13 maggio si terrà una giornata di eventi

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Falconara Marittima è uno dei territori coinvolti in un importante programma nazionale su ambiente e salute.

Mercoledì 13 maggio si terrà una giornata di eventi dedicata ai progetti SINTESI e INSINERGIA, inseriti nel Piano Nazionale Complementare “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima”, già avviati sul territorio nell’ambito delle attività di monitoraggio e studio del SIN (Sito di Interesse Nazionale interessato da progetti pilota per analisi e prevenzione degli effetti degli inquinanti sulla salute).

La giornata si articolerà in tre momenti. Si parte alle ore 9 con un corso di formazione con riconoscimento dell’Ordine dei Giornalisti presso il Ridotto del Teatro delle Muse di Ancona, (3 CFP), dedicato alla comunicazione del rischio ambientale e sanitario nei territori complessi, con focus sul SIN di Falconara e sulle attività di biomonitoraggio ed epidemiologia ambientale tenuto dal Dott. Marco Baldini, direttore Unità Operativa Complessa Epidemiologia Ambientale-Osservatorio Epidemiologico Ambientale – ARPAM, dalla Dott.ssa Liliana Cori del CNR, Istituto di Fisiologia Clinica Ricercatrice tecnologa, Responsabile dell’obiettivo partecipazione pubblica nel progetto SINTESI e del Dott. Franco Elisei, presidente dell’Ordine dei Giornalisti delle Marche.

Alle ore 12 è prevista la conferenza stampa istituzionale sempre nel Ridotto delle Muse, alla presenza dell’assessore regionale alla Sanità e Tutela della Salute Paolo Calcinaro, dell’assessore alla Valorizzazione dei Beni Ambientali Tiziano Consoli, della Prof.ssa Flavia Carle direttore dell’Agenzia sanitaria regionale (Ars) delle Marche, del direttore del Dipartimento Salute Antonio Draisci e del sindaco del Comune di Falconara Stefania Signorini.

Nel pomeriggio, alle 18.00 presso la Sala del Leone all’interno del Castello di Falconara Alta, in Piazza Carducci 4, si terrà un incontro informativo su SINTESI e INSINERGIA, con stakeholder, comitati, associazioni ambientaliste e attori istituzionali locali, dedicato alla condivisione dei contenuti e delle modalità operative del progetto, in un’ottica di partecipazione e coinvolgimento del territorio. Parteciperanno Stefania Signorini, sindaco di Falconara, Antonello Lupi dirigente Settore Prevenzione e Promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro ARS Marche, Marco Baldini direttore Unità Operativa Complessa Epidemiologia Ambientale-Osservatorio Epidemiologico Ambientale – ARPAM e Liliana Cori CNR, Istituto di Fisiologia Clinica Ricercatrice tecnologa, responsabile dell’obiettivo partecipazione pubblica nel progetto SINTESI.

Falconara è uno dei Siti di Interesse Nazionale selezionati per sviluppare modelli avanzati di integrazione tra ambiente e salute. Le attività prevedono monitoraggi ambientali, analisi dei contaminanti, studi epidemiologici e biomonitoraggio della popolazione, con l’obiettivo di rafforzare la conoscenza del territorio e supportare le decisioni pubbliche.

I due programmi operano in modo complementare: INSINERGIA valuta l’esposizione della popolazione ai contaminanti ambientali attraverso uno studio multicentrico di biomonitoraggio umano; SINTESI sviluppa strumenti di sorveglianza e interventi di prevenzione, con particolare attenzione alle disuguaglianze.

Il progetto è realizzato, a livello regionale, da ARS Marche, ARPAM, AST Ancona e IZS Umbria Marche, nell’ambito della linea di investimento dedicata ai siti contaminati del Piano Nazionale Complementare.

La giornata del 13 maggio rappresenta un momento di informazione, confronto e approfondimento pubblico su un progetto già in corso, che unisce ricerca scientifica, comunicazione e partecipazione per rafforzare la conoscenza del rapporto tra ambiente e salute.

Con l’occasione si comunica che Il percorso di confronto sui temi della prevenzione proseguirà anche il giorno successivo. Giovedì 14 maggio dalle 9 alle 13, all’Hotel Federico II di Jesi, è infatti in programma l’evento “La Regione Marche nella costruzione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, promosso dal Settore Prevenzione e Promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro dell’Agenzia Regionale Sanitaria Marche. L’iniziativa sarà dedicata agli obiettivi raggiunti nei programmi PP06, PP07 e PP08 del Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025 e ai futuri sviluppi, con un focus sui Piani Mirati di Prevenzione nei diversi settori produttivi.

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