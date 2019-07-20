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“PNRR Missione 6 – Salute nelle Marche appare già come un’occasione mancata”

"Ritardi incolmabili"

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Politica
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Partito Democratico - Romano Sindaco - Elezioni comunali Senigallia 2026
Maurizio Mangialardi

Mancano meno di due mesi alla scadenza tassativa del 30 giugno per la consegna dei lavori, ma il PNRR Missione 6 – Salute nelle Marche appare già come un’occasione mancata.

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Redazione Senigallia Notizie
Redazione Senigallia Notizie
Pubblicato Sabato 9 maggio, 2026 
alle ore 3:00
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