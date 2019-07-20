“PNRR Missione 6 – Salute nelle Marche appare già come un’occasione mancata”
"Ritardi incolmabili"
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Mancano meno di due mesi alla scadenza tassativa del 30 giugno per la consegna dei lavori, ma il PNRR Missione 6 – Salute nelle Marche appare già come un’occasione mancata.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
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