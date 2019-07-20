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Il Giro d’Italia 2026 toccherà le Marche: arrivo dell’ottava tappa il 16 maggio a Fermo

Il territorio marchigiano si tingerà di rosa solo nella parte sud

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Sport
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Fratelli d\'Italia - Elezioni comunali Senigallia 2026
Tracciato Giro d'Italia 2026

La 109ª edizione del Giro d’Italia sta per iniziare a regalare spettacolo lungo tutta la penisola, con la partenza già scattata l’8 maggio 2026 dalla Bulgaria e l’arrivo finale previsto il 31 maggio a Roma.

Un percorso lungo oltre 3.400 chilometri, articolato in 21 tappe, attraversando paesaggi diversi che metteranno alla prova i ciclisti.

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