“Il sistema produttivo delle Marche attraversa una fase di grave sofferenza”
"La Giunta regionale non può ignorare questa situazione"
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«Il sistema produttivo delle Marche attraversa una fase di grave sofferenza che non può più essere ignorata e che richiede risposte immediate da parte delle istituzioni.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
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