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“Il sistema produttivo delle Marche attraversa una fase di grave sofferenza”

"La Giunta regionale non può ignorare questa situazione"

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Economia
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Enrico Piergallini

«Il sistema produttivo delle Marche attraversa una fase di grave sofferenza che non può più essere ignorata e che richiede risposte immediate da parte delle istituzioni.

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