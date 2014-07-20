“Pedalar m’è dolce in queste Marche” è un film che racconta con intelligenza e sensibilità l’identità più autentica Un viaggio in 7 città delle Marche, con Elisa Di Francisca

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“Pedalar m’è dolce in queste Marche” è un film che racconta con intelligenza e sensibilità l’identità più autentica della nostra regione: il paesaggio, le persone, la memoria e il presente che si incontrano lungo un itinerario in bicicletta. – dichiara Andrea Agostini, Presidente Fondazione Marche Cultura Marche Film Commission – Un progetto che rispecchia pienamente la missione della Marche Film Commission, perché unisce qualità artistica, valorizzazione del territorio e una visione sostenibile della narrazione audiovisiva.

Elisa Di Francisca, con la sua energia e la sua credibilità, diventa il volto ideale per accompagnare lo spettatore in questo viaggio tra le eccellenze marchigiane, confermando quanto il cinema possa essere uno strumento potente per raccontare, promuovere e far conoscere le Marche nel mondo.”

Sette tappe, sette incontri memorabili: da Jesi, terra natale di Elisa, il viaggio si snoda lungo strade bianche con personaggi e luoghi simbolo delle Marche.

A Recanati la contessa Olimpia Leopardi svela aspetti inediti di Casa Leopardi; sui Sibillini, a Fiastra, Giancarlo Ricottini, sindaco e rifugista del Tribbio, racconta la rinascita montana; ad Ascoli Piceno Stefano Papetti guida tra i tesori della Pinacoteca; sul Monte Conero Moreno Cedroni del Clandestino prepara una “bevanda energetica stellare”; ad Ancona Costanza Costanzi racconta il Tiziano di San Domenico; a Morro d’Alba l’artista Enzo Cucchi percorre i portici della storica “Scarpa”; infine a Filottrano Marco Scarponi, presidente della Fondazione Michele Scarponi, celebra il ciclismo etico.

Al ritmo dinamico delle pedalate, Elisa dialoga con i protagonisti, unendo paesaggio, cultura e riflessioni personali.

Rassegna dedicata alla sostenibilità e agli obiettivi Agenda 2030, “Altromare Festival” organizzata dal Comune di Grottammare, vive il suo momento più elevato con la consegna del Premio “AltroMare – In Sella al Cambiamento” che rivolge la sua attenzione alle opere audiovisive e cinematografiche che valorizzano la bicicletta come ideale ed emblematico mezzo ecologico. In questa prima edizione, nata in occasione della 5^ tappa del Giro-E (Grottammare-Fermo, 16 maggio), l’evento, condotto da Luca Sestili, vedrà il Sindaco di Grottammare Alessandro Rocchi e il Presidente della Fondazione Marche Cultura Marche Film Commission Andrea Agostini, premiare la produzione del documentario Alfa Multimedia ed Elisa Di Francisca per l’incantevole ed efficace testimonianza di amore per la natura e per un territorio multiforme come quello delle Marche scoprendone luoghi, volti ed eccellenze in sella al mezzo di trasporto sostenibile per eccellenza.

Proiezione in anteprima regionale del documentario Pedalar m’è dolce in queste Marche, sabato 9 maggio alle ore 21 presso l’Ospitale di Grottammare nell’ambito di “Altromare Festival” in attesa della 5^ tappa Giro-E.

Pedalar m’è dolce in queste Marche è un viaggio visivo a pedali che vede protagonista la campionessa olimpionica di Jesi Elisa Di Francisca, in un’immersione tra i personaggi simbolo e i luoghi delle Marche: dalla dorsale appenninica al mare Adriatico, dai Sibillini al Conero.

Prodotto da Silvia Innocenzi e Giovanni Saulini per Alfa Multimedia, ideato e scritto da Francesco Ricci e diretto da Gabriele Ciances, il documentario è stato realizzato con il sostegno di Regione Marche PR-FESR 2021-2027, Fondazione Marche Cultura e Marche Film Commission in quanto risultante tra i vincitori del bando.