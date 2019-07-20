Appoggio di +Europa a Progetto Senigallia Riformista e Dario Romano candidato sindaco "Porteremo al centro del dibattito pubblico i temi che da sempre caratterizzano la nostra azione politica"

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In vista delle elezioni amministrative di Senigallia, +Europa Marche annuncia il proprio sostegno alla candidatura a Sindaco di Dario Romano, all’interno della coalizione di centrosinistra.

Pur non presentando una propria lista convergendo sul progetto “Progetto Senigallia Riformista” coordinata da Michela Gambelli, +Europa ritiene che la candidatura di Romano rappresenti oggi il punto di equilibrio più credibile per costruire un progetto amministrativo fondato su competenza, trasparenza e visione europea.

Sosterremo questo percorso con convinzione, portando al centro del dibattito pubblico i temi che da sempre caratterizzano la nostra azione politica: diritti civili, libertà individuali, innovazione amministrativa, sostenibilità e attenzione concreta ai bisogni dei cittadini, in particolare delle nuove generazioni.

Senigallia ha bisogno di una guida capace di coniugare sviluppo e inclusione, crescita economica e qualità della vita, evitando approcci ideologici e privilegiando soluzioni pragmatiche e misurabili.

In questa prospettiva, la candidatura di Dario Romano rappresenta una scelta di responsabilità e di prospettiva, che +Europa sostiene con spirito costruttivo e con l’impegno a contribuire, anche dall’esterno, alla definizione delle priorità programmatiche.

+Europa Marche conferma così la propria vocazione: rafforzare un’area liberaldemocratica e riformista capace di incidere concretamente nella qualità del governo locale.

+EUROPA MARCHE

Cora Fattori – Ezio Gabrielli