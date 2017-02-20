Logo farmacieFarmacie di turno


La Regione Marche conferma la proroga della sperimentazione della Farmacia dei Servizi

Per evitare arresti nei servizi al cittadino, la Regione assegnerà a ciascuna struttura un budget provvisorio, calcolato sulla quota economica attesa dal Fondo nazionale

La Regione Marche conferma la proroga della sperimentazione della Farmacia dei Servizi, avviata nel 2023, per garantire senza interruzioni i servizi sanitari di prossimità offerti dalle farmacie del territorio.

Pubblicato Venerdì 20 febbraio, 2026 
alle ore 12:55
