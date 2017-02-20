La Regione Marche conferma la proroga della sperimentazione della Farmacia dei Servizi
Per evitare arresti nei servizi al cittadino, la Regione assegnerà a ciascuna struttura un budget provvisorio, calcolato sulla quota economica attesa dal Fondo nazionale
La Regione Marche conferma la proroga della sperimentazione della Farmacia dei Servizi, avviata nel 2023, per garantire senza interruzioni i servizi sanitari di prossimità offerti dalle farmacie del territorio.
