Si ferma alle porte del tabellone principale l’avventura di Leonardo Primucci al M25 di Trento, torneo da 30.000 dollari di montepremi in corso sul cemento indoor.

Il ventiduenne del Tennis Club Ancona, classe 2003, numero 1185 Atp e sesta testa di serie delle qualificazioni, è stato sconfitto nell’ultimo turno decisivo da Gabriele Crivellaro (numero 1410 delle classifiche mondiali) con il punteggio di 7-6 (tie-break 7-4), 6-3.

Primucci era entrato nel tabellone del torneo di qualificazione con un convincente esordio contro Lorenzo Berto, regolato 6-4, 6-2.

Contro Crivellaro, però, il marchigiano non è riuscito a capitalizzare il momento chiave del primo set: il tiebreak perso per 7-4 ha spostato l’inerzia dalla parte dell’avversario, che nel secondo parziale ha allungato con maggiore sicurezza chiudendo 6-3 dunque portando a casa l’incontro e la qualificazione al tabellone principale in due soli set.

Sul cemento indoor trentino il singolare dunque non ha sorriso a Primucci, che nel 2026 ha però già lasciato il segno nel doppio, conquistando il titolo al M25 di Marrakech in coppia con Noah Perfetti.