Elezioni Comunali: a Senigallia si vota il 24 e 25 maggio
Eventuale ballottaggio il 7-8 giugno
Le elezioni comunali per scegliere il sindaco di Senigallia si terranno domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026.
L’eventuale ballottaggio è invece previsto per domenica 7 e lunedì 8 giugno 2026.
Nelle Marche si voterà in vari Comuni tra i quali, oltre a Senigallia, quelli capoluogo di provincia di Macerata e Fermo.
