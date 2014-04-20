Logo farmacieFarmacie di turno


Manocchi Dr.ssa Francesca
Adesso
Errore durante il parse dei dati!
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Luca Bonvini - Officina impianti GPL e metano - Senigallia

Elezioni Comunali: a Senigallia si vota il 24 e 25 maggio

Eventuale ballottaggio il 7-8 giugno

208 Letture
commenti
Politica
,
Ascolta la notizia
Elezioni comunali, elezioni amministrative, voto, scheda elettorale, votazione

Le elezioni comunali per scegliere il sindaco di Senigallia si terranno domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026.


L’eventuale ballottaggio è invece previsto per domenica 7 e lunedì 8 giugno 2026.

Nelle Marche si voterà in vari Comuni tra i quali, oltre a Senigallia, quelli capoluogo di provincia di Macerata e Fermo.

Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura