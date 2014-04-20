Coppa Marche Terza Categoria: il Real Porto Senigallia stacca il pass per la semifinale Battuto anche nel match di ritorno il Piobbico. Venerdì 20 febbraio è subito campionato con la trasferta ad Appignano

Semifinali siano. Mercoledì sera, 18 febbraio, il Real Porto Senigallia è sceso in campo per il ritorno dei quarti di finale di Coppa Marche.

Al Bianchelli, contro il Piobbico, i portuensi si sono imposti 3-2 grazie alle reti di Simonetti, Polverari e Fratoni. Considerando anche il 4-0 dell’andata, ecco che il tandem Cucchi-Bellagamba ha finalmente potuto sorridere per l’approdo al penultimo gradino della manifestazione. L’andata delle semifinali dovrebbe essere fissata per il 4 marzo mentre il ritorno per il 18. Un passo alla volta.

Il match è frizzante. Il Real Porto, forte del largo successo dell’andata parte bene. Dopo 18 minuti di gioco, a sbloccare il punteggio è Simonetti. Buona la punizione di Bomprezzi, buona la sponda in mezzo, ottimo l’impatto di Simonetti: 1-0. Passano altri 10 minuti ed è sempre la formazione di casa a spingere sull’acceleratore. Dopo il palo, al 29’ i portuensi raddoppiano. Questa volta con Polverari in girata. Dopo 60 secondi, il Piobbico dimezza lo svantaggio. Ma è sempre il Real Porto a fare la partita. La pregevole rete del 3-1, siglata da Fratoni con una conclusione da 25 metri, lo conferma. Al 43’ è 3-1. Nella ripresa il ritmo si abbassa. Il roster di Cucchi e Bellagamba gestisce alla grande continuando comunque a produrre. Il centro del Piobbico al 71’ su sviluppi di corner lima solo il punteggio senza dare troppo fastidio. Il Real Porto Senigallia vince 3-2 e vola in semifinale.

Coppa Marche, quarti di finale (r)

REAL PORTO SENIGALLIA-PIOBBICO 3-2 (7-2 agg.)

REAL PORTO SENIGALLIA: Bartoletti, Lenci, Dione (62’ Bottegoni), Scarpini, Simonetti (46’ Esposito), Maggio, Florio, Marinelli, Polverari (62’ Giovanelli), Bomprezzi (55’ Mariotti), Fratoni (55’ Galli). All. Cucchi e Bellagamba

PIOBBICO: Mirandola, Parlani, Vandini, Rossi, Asikov, Dimuccio, Bartolucci, Blasi, Aluigi, Luzi, Polselli. All. Scardacchi

Reti: 18’ Simonetti, 29’ Polverari, 30’ Scipioni, 43’ Fratoni, 71’ Aluigi

Fresco di passaggio del turno in Coppa Marche Terza Categoria, il Real Porto semifinalista deve pensare al campionato immediatamente. I portuensi venerdì 20 febbraio, alle 21.00, sono ospiti degli Amatori Appignano. Gara insidiosissima!