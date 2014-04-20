Logo farmacieFarmacie di turno


Comunale Centrale
Adesso
Errore durante il parse dei dati!
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Road Service - Trasporto merci, noleggio veicoli, vendita pellet e legna - Monte Porzio (PU)

Coppa Marche Terza Categoria: il Real Porto Senigallia stacca il pass per la semifinale

Battuto anche nel match di ritorno il Piobbico. Venerdì 20 febbraio è subito campionato con la trasferta ad Appignano

145 Letture
commenti
Sport
Ascolta la notizia
Real Porto Senigallia

Semifinali siano. Mercoledì sera, 18 febbraio, il Real Porto Senigallia è sceso in campo per il ritorno dei quarti di finale di Coppa Marche.

Al Bianchelli, contro il Piobbico, i portuensi si sono imposti 3-2 grazie alle reti di Simonetti, Polverari e Fratoni. Considerando anche il 4-0 dell’andata, ecco che il tandem Cucchi-Bellagamba ha finalmente potuto sorridere per l’approdo al penultimo gradino della manifestazione. L’andata delle semifinali dovrebbe essere fissata per il 4 marzo mentre il ritorno per il 18. Un passo alla volta.

Il match è frizzante. Il Real Porto, forte del largo successo dell’andata parte bene. Dopo 18 minuti di gioco, a sbloccare il punteggio è Simonetti. Buona la punizione di Bomprezzi, buona la sponda in mezzo, ottimo l’impatto di Simonetti: 1-0. Passano altri 10 minuti ed è sempre la formazione di casa a spingere sull’acceleratore. Dopo il palo, al 29’ i portuensi raddoppiano. Questa volta con Polverari in girata. Dopo 60 secondi, il Piobbico dimezza lo svantaggio. Ma è sempre il Real Porto a fare la partita. La pregevole rete del 3-1, siglata da Fratoni con una conclusione da 25 metri, lo conferma. Al 43’ è 3-1. Nella ripresa il ritmo si abbassa. Il roster di Cucchi e Bellagamba gestisce alla grande continuando comunque a produrre. Il centro del Piobbico al 71’ su sviluppi di corner lima solo il punteggio senza dare troppo fastidio. Il Real Porto Senigallia vince 3-2 e vola in semifinale.

Coppa Marche, quarti di finale (r)
REAL PORTO SENIGALLIA-PIOBBICO 3-2 (7-2 agg.)
REAL PORTO SENIGALLIA: Bartoletti, Lenci, Dione (62’ Bottegoni), Scarpini, Simonetti (46’ Esposito), Maggio, Florio, Marinelli, Polverari (62’ Giovanelli), Bomprezzi (55’ Mariotti), Fratoni (55’ Galli). All. Cucchi e Bellagamba
PIOBBICO: Mirandola, Parlani, Vandini, Rossi, Asikov, Dimuccio, Bartolucci, Blasi, Aluigi, Luzi, Polselli. All. Scardacchi
Reti: 18’ Simonetti, 29’ Polverari, 30’ Scipioni, 43’ Fratoni, 71’ Aluigi

 

Fresco di passaggio del turno in Coppa Marche Terza Categoria, il Real Porto semifinalista deve pensare al campionato immediatamente. I portuensi venerdì 20 febbraio, alle 21.00, sono ospiti degli Amatori Appignano. Gara insidiosissima!

Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura