Turismo, sfiorati nelle Marche 12 milioni di presenze e 2,9 milioni di arrivi nel 2025 I dati presentati alla BIT 2026 di Milano. Raddoppiate rispetto al 2019 le presenze dei turisti stranieri

Un nuovo anno da record per il turismo nella Regione Marche. Presentati martedì 10 febbraio alla BIT di Milano dal presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, i dati delle presenze e arrivi 2025.

Le Marche consolidano il loro percorso di crescita e rafforzano il posizionamento come destinazione sempre più attrattiva a livello nazionale e internazionale. Nel 2025 si registrano infatti 2,9 milioni di arrivi e 11,9 milioni di presenze, i valori più alti di sempre per il turismo marchigiano. Un risultato che migliora ulteriormente le performance già positive del 2024, con un incremento del +6,9% negli arrivi e del +4,4 % nelle presenze su base annua.