Stomp torna a Teatro La Fenice di Senigallia Doppia data per l'acclamata compagnia britannica di formidabili ballerini-percussionisti-attori-acrobati

Si era esibita a Senigallia con tre sold out nel novembre del 2010. Ora Stomp, famosissima e irresistibile compagnia inglese di danza acrobatica urbana ideata e diretta da Luke Cresswell e Steve McNicholas, torna al Teatro La Fenice di Senigallia per due repliche, sabato 21 e (fuori abbonamento) domenica 22 febbraio nel cartellone proposto da Comune e AMAT e il contributo di MiC e Regione Marche.

Senza trama, personaggi né parole, la compagnia di formidabili ballerini-percussionisti-attori-acrobati nata dalla creatività di Cresswell e McNicholas dà voce a bidoni, pneumatici e scope, traducendoli in una sinfonia intensa e ritmica i rumori e le sonorità della civiltà urbana contemporanea. Nata nel 1991 a Brighton, in Gran Bretagna, Stomp festeggia oltre trent’anni anni di successi nei più importanti festival e teatri del mondo, da Broadway a Parigi, da Los Angeles a Tokyo, in oltre 40 paesi e con 5 formazioni internazionali fisse.

Stomp trova la bellezza e la sua essenza nella realtà quotidiana. Trasforma scope in strumenti, battiti di mani in conversazione, bidoni della spazzatura in percussioni e il disordine della vita urbana diventa fonte di stupore e di ritmo contagioso.

Sfidando continuamente ogni convenzione sui confini di genere, Stomp è danza, teatro e musica, insieme, circo, rito tribale, cultura “pop” del rumore. Una maestosa coreografia urbana che possiede la furia ritmica e sensuale del flamenco e la precisione del gioco percussivo del tip-tap, l’umorismo del cinema muto dato in prestito alla Pop Art. Stomp è comunicazione forte, diretta, capace di coinvolgere ed entusiasmare il pubblico di ogni lingua, cultura, generazione.

La stagione teatrale della Fenice prosegue con Il misantropo di Molière con la regia di Andrée Ruth Shammah il 24 marzo e si conclude il 10 aprile con La moglie fantasma con Maria Grazia Cucinotta e Pino Quartullo.

Biglietteriaeinformazioni Teatro La Fenice (tel. 071/7930842 e. 335/1776042); biglietterie AMAT (tel. 071/2072439) online vivaticket.com (con aggravio del costo in favore del gestore del servizio). Inizio ore 21, domenica (fuori abbonamento) ore 17.