Le Marche protagoniste alla BIT 2026 tra numeri da record e talk di promozione ATIM rafforza visibilità e promozione, puntando su cultura, enogastronomia, borghi e partnership strategiche per il 2026

Chiuso il sipario sulla BIT 2026, è tempo di bilanci. Per la Regione Marche e per ATIM – Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione delle Marche – il consuntivo non può che essere positivo, alla luce dei risultati che confermano un percorso di crescita solido e strutturato, ribaditi anche nel corso dei numerosi talk che hanno animato lo stand nei i tre giorni di fiera.

Il 2025 si è chiuso infatti con numeri record per il turismo marchigiano: 2,9 milioni di arrivi e 11,9 milioni di presenze, i valori più alti mai registrati nella regione.