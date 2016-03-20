Dal 15 dicembre in tutta l’area del Piano Regolatore verrà attivato lo spazzamento meccanizzato delle strade Ecco le zone di Senigallia interessate dal servizio

Dal 15 dicembre in tutta l’area del Piano Regolatore verrà attivato lo spazzamento meccanizzato delle strade nelle ore e nei giorni indicati dalla segnaletica.

Si aggiunge dunque una lista di strade che precedentemente non erano comprese.

Queste le zone interessate dal servizio: via Don Minzoni, via De Bosis, Via Rosselli, Via Gramsci, via Amendola, viale Garibaldi, piazza della Vittoria il primo e il terzo martedì del mese dalle ore 5:00 alle ore 8:30. Via Bolzano il primo e il terzo mercoledì del mese dalle 5:00 alle 8:30, via Feltrini il primo e il terzo mercoledì del mese ma dalle 9:00 alle 11:30 mentre via Mercantini dalle 5:00 alle 8:30 come pure via Marche. Via La Marca e via Pola, invece il primo e terzo mercoledì del mese dalle 9:00 alle 11:30. Via Torino e via Firenze sempre il primo e terzo mercoledì del mese ma dalle 7:00 alle 10:30; via Bari, via Pescara, via Ancona, via Piemonte, via Trento, via Milano, via Sardegna, via L’Aquila sempre con la stessa cadenza ma dalle 8:00 alle 11:30 mentre su piazza Diaz il servizio sarà dalle 7:00 alle 10:30. Infine, via Ravenna, via Ciucci, via Buozzi e via Trieste il passaggio sarà effettuato il secondo e il quarto giovedì del mese dalle 8:00 alle 11:30 mentre in via Venezia sarà anticipato: dalle 5:30 alle 9:30.

“Il servizio di spazzamento meccanizzato – spiega l’assessore Campagnolo – è fondamentale per garantire decoro urbano, sicurezza stradale e una migliore qualità dell’ambiente nella nostra città. Grazie a una programmazione più efficace e a un coordinamento puntuale con gli uffici e la società che gestisce il servizio, assicureremo interventi regolari e capillari su tutto il territorio. È importante ricordare ai cittadini – sottolinea – che il rispetto dei divieti di sosta nei giorni e nelle fasce orarie dedicate consente alle macchine spazzatrici di operare correttamente e di ottenere risultati migliori. La collaborazione tra Amministrazione e comunità è essenziale per mantenere pulite le nostre strade e valorizzare gli spazi pubblici”.

Lo spazzamento meccanico, infatti, dotato di spazzole rotanti, sistemi di aspirazione articolari, getti d’acqua per ridurre le polveri e vasche di raccolta dei rifiuti, è uno dei sistemi di pulizia più efficienti, sostenibili e tecnologicamente avanzati ma richiede appunto lo spostamento delle auto in sosta per consentire l’attraversamento di zone che altrimenti rimarrebbero interdette al passaggio del mezzo agevolando l’accumulo di sporcizia e, in questo periodo, di fogliame. Questo tipo di servizio è stato richiesto da molti cittadini che rientrano nella zona del Piano regolatore e accolto dall’Amministrazione anche in virtù di queste sollecitazioni.

Elena Campagnolo