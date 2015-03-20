Mostra di Natale al Vallone Esposizione fotografica al circolo

138 Letture Cultura e Spettacoli

Il Circolo Arci Vallone è lieto di annunciare l’inaugurazione della mostra fotografica collettiva “Christmas Stories”, che aprirà al pubblico venerdì 5 dicembre alle ore 19.00 presso la sede del Circolo. L’esposizione, curata da Marco Pettinari, sarà presentata ufficialmente dal Presidente del Circolo Arci Vallone, Luca Durazzi, alla presenza degli artisti e delle associazioni coinvolte.

“Christmas Stories” è un progetto che nasce dal desiderio di raccontare il Natale attraverso lo sguardo di sedici fotografi e fotografe, riuniti in un dialogo visivo che esplora atmosfere, simboli, intimità e suggestioni legate al periodo più luminoso dell’anno. Una narrazione plurale, fatta di dettagli quotidiani e di emozioni condivise, capace di attraversare sensibilità differenti senza mai rinunciare alla forza evocativa dell’immagine.

Espongono: Delia Biele, Andrea Bomprezzi, Vito Maria Carfì, Matteo Cingolani, Claudio Magi, Cristina Cucchi, Valentina Dolci, Patrizia Lo Conte, Marina Mancini, Marco Mandolini, Enrico Morbidelli, Piergiorgio Moretti, Alfonso Napolitano, Alberto Polonara, Stefania Ronchini, Barbara Soffici.

La mostra resterà aperta fino a martedì 6 gennaio 2026 e rappresenta uno dei momenti più suggestivi della programmazione culturale del Circolo, realizzata in collaborazione con Zona Immagine, l’Associazione Culturale Sena Nova e l’Associazione Culturale Comunicarte, con il patrocinio di ARCI Senigallia e ARCI Marche APS.

Da

Circolo Arci Vallone APS