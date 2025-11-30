Carlo Pietrosanti presenta il suo nuovo libro “Uroboro” Domenica 30 novembre (ore 18.30) a Palazzetto Baviera

Esce Uroboro: scienza e fedi religiose si fondono nell’universo, il nuovo libro di Carlo Pietrosanti che propone una riflessione originale sul dialogo tra scienze naturali e tradizioni spirituali.

La presentazione del libro si terrà domenica 30 novembre alle ore 18:30 presso il Palazzetto Baviera di Senigallia. Saranno presenti l’autore Carlo Pietrosanti e la Dott.ssa Valeria Cupis, che dialogherà con lui sui contenuti dell’opera.

Il titolo del volume deriva dalla simbologia esoterica e religiosa di molte civiltà antiche: l’Uroboro, il serpente che si morde la coda, descrive un ciclo infinito in continuo movimento, e per questo fu considerato simbolo dell’energia del cosmo che si consuma e si rinnova in eterno. Da questa immagine Carlo Pietrosanti sceglie di partire per rappresentare la ciclicità con cui si susseguono le teorie scientifiche che descrivono il cosmo.

Un saggio che affronta con chiarezza la complessità di un tema vastissimo: l’universo, per molti remoto, sconosciuto e pieno di misteri irrisolti. Il testo percorre le varie teorie scientifiche che nel tempo hanno cercato di comprendere e descrivere l’origine e il funzionamento del cosmo. Ma non si limita alla sola analisi fisica, infatti l’autore passa in rassegna anche le tradizioni religiose, bibliche e orientali, che hanno contribuito alla nascita del pensiero cosmologico, ognuna con le proprie sfumature ma con il medesimo scopo, dare un nome e un senso a ciò che ci circonda e che ci ha sempre circondato.

La presentazione del libro sarà aperta al pubblico e gratuita. Evento a cura di Ventura Edizioni.