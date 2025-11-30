Logo farmacieFarmacie di turno


Il mondo cooperativo femminile regionale ai vertici nazionali per inclusione e crescita

I dati di Confcooperative Marche

Evento "Parità è cooperazione"

La cooperazione femminile nelle Marche è un motore di crescita e innovazione dell’economia. È quanto è emerso dalla giornata di lavori sul tema promossa da Confcooperative Marche dal titolo “Parità è cooperazione – Dirigiamo il cambiamento” tenutasi giovedì 27 novembre a Jesi.

L’iniziativa, organizzata da Confcooperative Donne Cooperazione Marche, in collaborazione con Polo9 ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali tra cui l’Assessora regionale alle Pari Opportunità Francesca Pantaloni, il Sindaco di Jesi Lorenzo Fiordelmondo, la Presidente della Commissione Nazionale Dirigenti Cooperatrici Alessandra Rinaldi, oltre a studiose, professioniste, manager ed esperte del settore.

Pubblicato Domenica 30 novembre, 2025 
alle ore 10:00
