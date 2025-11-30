Epidemia blue tongue, Coldiretti Marche: “Stanziamento insufficiente, servono molti più fondi”
"Senza un intervento strutturale rischiamo di compromettere un settore economico vitale"
Coldiretti Marche ritorna su quanto già comunicato alla Regione Marche all’inizio dell’emergenza blue tongue in merito allo stanziamento di appena 100mila euro predisposto nel precedente assessorato, a fronte di richieste che, come previsto, hanno superato i 600mila euro. Una distanza troppo grande, denunciano gli agricoltori, per far fronte a una malattia che aggiunge difficoltà a un comparto, la zootecnia, già alle prese con una situazione complessa tra aumenti dei costi delle materie prime, predazioni e calo dei consumi.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
