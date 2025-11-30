Al via corsi e webinar per rafforzare le competenze digitali dei cittadini
Stanziati fondi per oltre 370mila euro
La Regione Marche ha ottenuto un finanziamento di 371.177 euro attraverso il bando nazionale “Dritti al Punto”, promosso dal Fondo per la Repubblica Digitale Impresa Sociale in collaborazione con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Grazie a queste risorse prende avvio il progetto “Regione Marche: Bussola Digitale forma con DigComp”, coordinato dal Settore Transizione Digitale e Informatica della Giunta regionale.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
