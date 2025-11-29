Consiglio regionale, i lavori della Commissione Affari istituzionali e Bilancio Si è discusso della 20° edizione della "Giornata delle Marche" e di diverse proposte di legge

La Commissione Affari istituzionali e Bilancio impegnata su diversi provvedimenti. In apertura di seduta l’esame del parere relativo alla ventunesima edizione della “Giornata delle Marche” in programma mercoledì 10 dicembre al Teatro “La Fenice” di Senigallia. Sul parere sono stati nominati relatori Silvia Luconi e Micaela Vitri.