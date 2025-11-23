Logo farmacieFarmacie di turno


Mercoledì 10 dicembre “ABBAdream” al teatro La Fenice di Senigallia

Lo spettacolo è previsto alle ore 21.00

Albergo Bice Hotel Ristorante a Senigallia - Tra cuore e tradizione
ABBAdream

Il Teatro La Fenice di Senigallia ospiterà ABBAdreamil prossimo 10 dicembre alle 21:00, uno spettacolo imperdibile, organizzato da Best Eventi, che vi farà rivivere le emozioni indimenticabili della band svedese più iconica di tutti i tempi. I biglietti sono disponibili sui circuiti TicketOne www.ticketone.it e Vivaticket www.vivaticket.com. Info: 085.9047726 www.besteventi.it.

Era il 1974 quando gli ABBA conquistarono l’Eurovision con la loro hit “Waterloo”, dando il via a una carriera stellare che li ha consacrati come leggende della musica. ABBAdream celebra la loro musica e il loro stile inconfondibile con un concerto emozionante e coinvolgente, un viaggio musicale indimenticabile.

Lo spettacolo vi trasporterà in un’esperienza musicale coinvolgente attraverso i più grandi successi degli ABBA, ripercorrendo la loro straordinaria carriera dagli esordi fino al grande successo internazionale. Dalle prime canzoni come “Ring Ring” e “People Need Love” alle hit indimenticabili come “Mamma Mia”, “Dancing Queen”, “Super Trouper” e “Take a Chance on Me”, ABBAdream vi farà rivivere le emozioni e l’energia che hanno reso gli ABBA un fenomeno globale.

ABBAdream non è solo un concerto, ma un’esperienza immersiva a 360 gradi che vi farà rivivere l’epoca d’oro degli ABBA in tutta la sua pienezza. I costumi scintillanti, le scenografie mozzafiato e le coreografie curate nei minimi dettagli rievocheranno l’atmosfera magica dei loro concerti dal vivo, mentre le proiezioni video e gli effetti speciali vi trasporteranno in un mondo fatto di musica, colori e divertimento.

Sul palco una band eccezionale, composta da musicisti talentuosi e appassionati che daranno vita alle canzoni degli ABBA con una fedeltà impeccabile e un’energia travolgente. La band è stata selezionata per la loro abilità tecnica, la loro passione per la musica degli ABBA e la loro capacità di trasmettere al pubblico l’energia e l’emozione di ogni canzone.

ABBAdream è un omaggio sentito e appassionato a un gruppo iconico che ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica. Un’occasione unica per rivivere le emozioni immortali degli ABBA e per celebrare la loro eredità artistica che continua ad ispirare generazioni di musicisti e amanti della musica.

Non perdete l’occasione di immergervi nel mondo magico degli ABBA!

Redazione Senigallia Notizie
Redazione Senigallia Notizie
Pubblicato Domenica 23 novembre, 2025 
alle ore 7:00
