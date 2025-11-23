Export, stanziati altri 650mila euro a favore delle imprese marchigiane L'assessore Bugaro: "Con questo provvedimento riusciamo a sostenere tutte le imprese risultate ammissibili ai bandi"

147 Letture Cronaca

La Regione Marche ha stanziato 650 mila euro per completare lo scorrimento delle graduatorie dei bandi voucher 2023–2024 dedicati all’internazionalizzazione delle imprese. Con questo intervento, il valore complessivo delle misure raggiunge il milione e trecentomila euro, consentendo di sostenere altre 354 imprese marchigiane. La restante quota delle risorse è garantita grazie alla collaborazione con la Camera di Commercio delle Marche.