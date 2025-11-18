Logo farmacieFarmacie di turno


Domenici Robertucci
B Interregionale, classifica dopo 8 giornate

La Goldengas Senigallia sale a 10 punti

Sport
Dopo la vittoria della Goldengas 85-71 sul campo del Val di Ceppo, questa la classifica dopo 8 giornate della serie B Interregionale.
 

Recanati 14
Matelica 12
Civitanova 12
Porto Recanati 10
Goldengas Senigallia 10
Vasto 8
Jesi 8
Forlimpopoli 6
Bisceglie 5
Gualdo Tadino 4
Bramante Pesaro 4
Canosa di Puglia 4
Termoli 3
Val di Ceppo 2
Pescara 2
Andrea Pongetti
Andrea Pongetti
Pubblicato Martedì 18 novembre, 2025 
alle ore 10:00
