Fulvi Dr. Marco
Rossana Berardi è la nuova presidente della società oncologica italiana

Massimo Bello: "La nostra città è orgogliosa di lei"

Cronaca
Rossana Berardi e Massimo Bello

“Mi congratulo con la nostra concittadina, Rossana Berardi, e lo faccio anche a nome di tutto il Consiglio comunale della città – ha detto il Presidente Massimo Bello – per la sua elezione a presidente della società oncologica italiana. Un traguardo meritato, il successo di un sogno inseguito con coraggio, passione, impegno e professionalità. Instancabile professoressa alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Politecnica delle Marche e Direttrice dell’oncologia all’Ospedale regionale di Torrette di Ancona, Rossana Berardi, che conosco da tanto tempo come amica carissima e come persona sempre disponibile, è stata davvero straordinaria.”

“Straordinaria è stata la sua tenacia, la sua presenza, la sua preparazione. Un lungo cammino, tanta gavetta, ma soprattutto tanto lavoro, impegno e sacrifici. Le avevo detto, in tempi non sospetti, che ce l’avrebbe fatta. E così è stato. Orgoglioso di lei – ha aggiunto Bello – perché è stata davvero brava. La nostra città è orgogliosa di lei. Sono convinto che, alla presidenza degli oncologici italiani, farà grandi cose, nella ricerca e nel rendere l’oncologia ancora di più eccellente, al servizio della comunità e di quanti ne hanno bisogno. Non ho alcun dubbio. La conosco bene, una cara amica, e so bene che riuscirà a raggiungere altri obiettivi importanti. La sanità marchigiana compie un ulteriore passo avanti a livello nazionale e internazionale, dimostrando di avere medici eccellenti e di straordinarie capacità. E Rossana Berardi ne è la dimostrazione più chiara e più netta. Buon lavoro Professoressa Berardi!”

Così è quanto dichiarato il Presidente del Consiglio comunale di Senigallia, Massimo Bello, in una nota alla stampa.

Dal Comune di Senigallia
Dal Comune di Senigallia
Pubblicato Lunedì 10 novembre, 2025 
alle ore 10:48
