Rossana Berardi è la nuova presidente della società oncologica italiana Massimo Bello: "La nostra città è orgogliosa di lei"

“Mi congratulo con la nostra concittadina, Rossana Berardi, e lo faccio anche a nome di tutto il Consiglio comunale della città – ha detto il Presidente Massimo Bello – per la sua elezione a presidente della società oncologica italiana. Un traguardo meritato, il successo di un sogno inseguito con coraggio, passione, impegno e professionalità. Instancabile professoressa alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Politecnica delle Marche e Direttrice dell’oncologia all’Ospedale regionale di Torrette di Ancona, Rossana Berardi, che conosco da tanto tempo come amica carissima e come persona sempre disponibile, è stata davvero straordinaria.”

“Straordinaria è stata la sua tenacia, la sua presenza, la sua preparazione. Un lungo cammino, tanta gavetta, ma soprattutto tanto lavoro, impegno e sacrifici. Le avevo detto, in tempi non sospetti, che ce l’avrebbe fatta. E così è stato. Orgoglioso di lei – ha aggiunto Bello – perché è stata davvero brava. La nostra città è orgogliosa di lei. Sono convinto che, alla presidenza degli oncologici italiani, farà grandi cose, nella ricerca e nel rendere l’oncologia ancora di più eccellente, al servizio della comunità e di quanti ne hanno bisogno. Non ho alcun dubbio. La conosco bene, una cara amica, e so bene che riuscirà a raggiungere altri obiettivi importanti. La sanità marchigiana compie un ulteriore passo avanti a livello nazionale e internazionale, dimostrando di avere medici eccellenti e di straordinarie capacità. E Rossana Berardi ne è la dimostrazione più chiara e più netta. Buon lavoro Professoressa Berardi!”

Così è quanto dichiarato il Presidente del Consiglio comunale di Senigallia, Massimo Bello, in una nota alla stampa.