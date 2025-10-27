Logo farmacieFarmacie di turno


Filippini Dott.ssa Carotti
Agenas: Marche tra le regioni virtuose nella risposta a ictus, trauma ed emergenze

Migliorano le reti tempo-dipendenti in base ai dati 2023

Cronaca
Sanità, salute

La Regione Marche si conferma tra le realtà più virtuose in Italia nella gestione delle reti tempo-dipendenti, fondamentali per garantire interventi tempestivi in situazioni sanitarie critiche come ictus, infarto cardiaco, trauma grave ed emergenza-urgenza. I risultati collocano le Marche tra le prime regioni per governance della programmazione sanitaria ed efficienza dei percorsi assistenziali, insieme a Campania, Liguria, Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna.

Pubblicato Domenica 26 ottobre, 2025 
alle ore 7:00
