Lega Marche sulla proroga della rendicontazione del Bonus 110% nei cantieri post-sisma
Giorgia Latini: "Un risultato concreto per imprese e famiglie del cratere"
«Grazie al Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e all’impegno costante della Lega, arriva una notizia attesa e importantissima per tutto il Centro Italia colpito dal sisma del 2016: la proroga al 31 dicembre 2026 per la rendicontazione del bonus 110 relativo agli interventi nei cantieri della ricostruzione privata» annuncia il segretario regionale della Lega Marche Giorgia Latini.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
