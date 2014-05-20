Logo farmacieFarmacie di turno


Comunale 2 Cesanella
Magistratura, se ne è parlato a Senigallia

Un convegno alla Rotonda

Associazioni
La Rotonda a Mare di Senigallia ha accolto, in data 16/10/25, un folto pubblico per un’importante discussione sulla separazione delle carriere, Riforma Costituzionale della magistratura, organizzato dall’Associazione Aiga sezione di Ancona in sinergia con il Comune di Senigallia.
 

Il dibattito ha visto la partecipazione di magistrati, politici, docenti universitari ed esponenti di Associazioni forensi.
 
Il convegno, moderato dal Vicepresidente dell’associazione Avv. Andrea Casagrande che ha fortemente voluto organizzare sul territorio questo confronto unitamente al Presidente Avv. Caterina Soricetti, ha rappresentato un momento significativo per approfondire una tematica che tocca operatori del diritto e non.
 
L’associazione desidera ringraziare tutti gli illustri relatori intervenuti per il loro prezioso contributo e le Associazioni/Enti che hanno patrocinato il convegno, ovvero l’Ordine Avvocati di Ancona, Camera Penale di Ancona, l’Università di Macerata, dipartimento giurisprudenza ed il Coordinamento Aiga Marche.
 
 
 
Presidente AIGA, Sezione di Ancona
 
Avv.to Caterina Soricetti
 
 
 
 
 
Redazione Senigallia Notizie
Pubblicato Lunedì 20 ottobre, 2025 
alle ore 9:41
