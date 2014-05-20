Magistratura, se ne è parlato a Senigallia Un convegno alla Rotonda

La Rotonda a Mare di Senigallia ha accolto, in data 16/10/25, un folto pubblico per un’importante discussione sulla separazione delle carriere, Riforma Costituzionale della magistratura, organizzato dall’Associazione Aiga sezione di Ancona in sinergia con il Comune di Senigallia.

Il dibattito ha visto la partecipazione di magistrati, politici, docenti universitari ed esponenti di Associazioni forensi.

Il convegno, moderato dal Vicepresidente dell’associazione Avv. Andrea Casagrande che ha fortemente voluto organizzare sul territorio questo confronto unitamente al Presidente Avv. Caterina Soricetti, ha rappresentato un momento significativo per approfondire una tematica che tocca operatori del diritto e non.

L’associazione desidera ringraziare tutti gli illustri relatori intervenuti per il loro prezioso contributo e le Associazioni/Enti che hanno patrocinato il convegno, ovvero l’Ordine Avvocati di Ancona, Camera Penale di Ancona, l’Università di Macerata, dipartimento giurisprudenza ed il Coordinamento Aiga Marche.

Presidente AIGA, Sezione di Ancona

Avv.to Caterina Soricetti