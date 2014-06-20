Logo farmacieFarmacie di turno


La Rotonda a Mare ospita l’evento “Sposami…a Senigallia”

A partire dalle ore 10.30 di domenica 19 ottobre

"Sposami...a Senigallia"

Domenica 19 ottobre, dalle 10.00 alle 20.00, la Rotonda a Mare di Senigallia si trasformerà in uno scenario da fiaba per accogliere “Sposami… a Senigallia”, l’evento dedicato al mondo del matrimonio, pensato per chi desidera un’esperienza unica e autentica.

Non la solita fiera degli sposi, ma una giornata interattiva, dinamica, dove artigianato, creatività e gusto si fondono per ispirare le coppie in procinto di dirsi sì. CNA Ancona è partner dell’iniziativa, a conferma del proprio impegno nel valorizzare le eccellenze produttive e artistiche del territorio.

L’evento porta la firma di Francesca Ferrati, ideatrice e organizzatrice con il brand Francesca Wedding Lab, professionista del settore wedding con sede in via dei Casini 23, a Senigallia. Con passione, visione e profonda conoscenza del territorio, Francesca ha costruito un format capace di esaltare l’artigianalità, il bello e la personalizzazione, creando connessioni vere tra fornitori e futuri sposi.

Saranno protagoniste alcune tra le migliori realtà artigiane delle Marche: sartorie, fotografi, fioristi, catering, wedding planner, cantine, pasticcerie e stilisti, tutti impegnati nel valorizzare le eccellenze del territorio attraverso servizi di alta qualità e personalizzazione.

Durante la giornata sarà inoltre possibile partecipare gratuitamente (previa prenotazione) ai seguenti laboratori e workshop:

Ore 10:30 – Crea il tuo biglietto con GM Officine Grafiche
Ore 11:00 – Il ritratto con ImmaGioiaMastellone – Ritratti Mania
Ore 12:00 – Menu Matrimonio Finger con Pergola Tartufi Catering
Ore 14:30 – Massaggio al viso con Lotos
Ore 15:30 – Armocromia e prova acconciatura con Matteo Ilari Style
Ore 15:30 – Foto ritratto con Garage Creativo – Photo booth
Ore 16:00 – Wine Tasting con Cantina Venturi
Ore 16:45 – Wine Tasting con Cantina Marino
Ore 17:00 – Degustazione cioccolato con Miv Cioccolaterie
Ore 17:00 – Aperitivo in musica con Bicchierino Catering
Ore 18:00 – Menu Matrimonio Finger con Pergola Tartufi Catering
Ore 18:30 – Sfilata abiti da sposa con Florence Mode e Stefania Spose
Ore 19:00 – Taglio torta e degustazione con Semplice – Pastry Lab

L’intera giornata sarà infine arricchita dall’intrattenimento bambini con Mary&Jenny Animazione con il tocco elegante dell’auto d’epoca a cura di Cantina L’Angelina.

“Eventi come Sposami… a Senigallia – sottolinea il segretario CNA Senigallia Giacomo Mugianesi – rappresentano perfettamente la nostra idea di sviluppo locale: promuovere le imprese del territorio, sostenere i giovani imprenditori e mettere in rete competenze e creatività. CNA è orgogliosa di supportare questa iniziativa, che esprime a pieno il valore dell’artigianato artistico e della filiera del wedding marchigiano”.

Un’occasione imperdibile per entrare in contatto diretto con professionisti del wedding e scoprire il meglio che le Marche hanno da offrire in termini di stile, qualità e accoglienza.

La partecipazione ai laboratori è gratuita ma a numero chiuso: prenotazione obbligatoria al numero 342 7557466.

Pubblicato Sabato 18 ottobre, 2025 
alle ore 12:00
