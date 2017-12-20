Mostra dell’associazione micologica a Senigallia Nella pescheria del Foro Annonario

A Senigallia sabato 4 e domenica 5 Ottobre torna la

“Mostra Naturale di Micologia”.



organizzata dalla Associazione Micologica delle Marche e giunta ormai alla sua 28° edizione che si terrà presso la nuova pescheria del foro annonario.

L’appuntamento della mostra è il culmine del programma annuale della nostra associazione, un evento che ormai da molti anni riscuote grande successo sia tra gli appassionati che tra i neofiti in materia di funghi. La bella esposizione in ambiente naturale di un grande numero di specie fungine è una nostra eccellenza in quanto curata, oltre che dai nostri esperti, dal noto micologo Professor Roberto Galli del Gruppo Micologico Milanese che anche quest’anno parteciperà all’evento per eseguire la determinazione scientifica dei funghi e sarà a disposizione per rispondere alle domande dei curiosi.

La mostra si propone di avvicinare le persone alla conoscenza di una materia affascinante che permette di apprezzare la natura e di rispettarla, essendo il rispetto degli ambienti naturali e la divulgazione scientifica punti fondamentali della nostra associazione; per questo, durante tutto l’anno, si organizzano, presso la nostra sede di Viale Bonopera 55 a Senigallia, serate a tema con lezioni inerenti gli ambienti naturali, la botanica, i metodi di conservazione, la cucina e ovviamente le specie di funghi della stagione corrente. Si organizzano inoltre corsi di preparazione all’esame regionale per il conseguimento del patentino di abilitazione alla raccolta.

L’associazione vive principalmente grazie all’impegno dei suoi numerosi soci che sono sempre pronti a partecipare agli eventi organizzati e a fornire un aiuto per la buona riuscita delle iniziative; nei giorni precedenti la mostra molti di loro saranno impegnati nel reperire i numerosi esemplari di funghi più disparati e particolari per tutta la regione e le regioni vicine, mentre altri volontari cureranno l’allestimento della sala per riprodurre i vari ambienti di crescita e accogliere i visitatori.

La mostra sarà aperta il sabato e la domenica dalle ore 9:00 alle ore 20:00;

vi aspettiamo numerosi a Senigallia presso la nuova pescheria del foro annonario.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO