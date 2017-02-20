Tutto pronto per il laboratorio di podcast “Voci in pasta” Si tratta di un'iniziativa rivolta ai giovani dai 14 ai 18 anni

“Voci in pasta – Corso di podcasting per una voce ben radicata” è un laboratorio gratuito e denso pensato per offrire alle persone giovani uno spazio per esprimersi e sviluppare competenze tecnico-espressive attraverso i podcast, un mezzo in crescita.

Una attività realizzata in attuazione del Progetto RADICI, finanziato dalla Regione Marche con risorse statali del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali. È rivolto a persone adolescenti fra i 14 e i 18 anni, e basato sull’uso di risorse Open Source.

Il corso, tenuto dalla formatrice Marzia Bianchini e dalla podcaster Shade Nick, si svolgerà presso la Factory Zero Zero Aps nei giorni 6, 8, 13 e 15 ottobre, con incontri di 2 ore ciascuno.

In quattro moduli, tra teoria e pratica, imparerai a narrare con la voce, modulare il tono per comunicare emozioni, utilizzare programmi open source per l’editing e pubblicare il tuo contenuto.

Al termine i podcast realizzati verranno presentati in un evento aperto a tutti.

Iscrizione tramite il seguente modulo https://forms.gle/bxvAnWg8dSy3R5nX6 per entrare a far parte di una comunità di giovani podcaster locali!

Da FACTORY ZEROZERO APS