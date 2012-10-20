Logo farmacieFarmacie di turno


Paolucci Dott.ssa Francesca
UIL Marche sul rientro in classe: “Troppi precari, situazione critica”

Antonio Spaziano (UIL Scuola Rua): "Da tempo denunciamo l’utilizzo improprio e sistematico delle supplenze"

Associazioni
Antonio Spaziano

La scuola si presenta al via del nuovo anno con oltre 250mila contratti a tempo determinato. Solo tra i docenti i contratti di supplenza hanno raggiunto quota 232 mila, di cui oltre 177 mila su cattedre intere e più di 53 mila su spezzoni orari. È la denuncia di Antonio Spaziano, segretario generale della Uil Scuola Rua che denuncia criticità “anche per il personale Ata la situazione è critica: quasi un lavoratore su cinque ha un contratto precario”.

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
