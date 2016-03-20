Alberto Di Capua è il primo ospite della rassegna letteraria “Leggén” Mercoledì 3 settembre (ore 18.30) presso il circolo Arci Vallone

Dal 3 al 5 settembre 2025 il Circolo Arci Vallone ospiterà la prima edizione di “Leggén – rassegna letteraria vallonese”, nata con l’obiettivo di promuovere l’editoria e gli autori locali, animando attraverso la letteratura la frazione di Vallone e portando i libri in periferia. L’iniziativa è organizzata dal Circolo Arci Vallone APS, con il sostegno dell’Associazione culturale Sena Nova ODV, dell’Associazione culturale ComunicArte, di Arci Senigallia APS e di Arci Marche APS.

La rassegna inizia il 3 alle 18,30 con il saggio scritto da Alberto Di Capua. Conversa con l’autore Giovanni Spinozzi, mentre l’introduzione è affidata a Marco Pettinari che pone alcune domande.

Dopo cinque anni un nuovo saggio dal titolo curioso… Che fai di bello? il futuro emergente.

Si, scritto a cinque anni di distanza dal primo (Bifore, ed. Ventura 2019), intanto, non cambia il suo carattere autobiografico, in quanto esplora non solo le cose che mi hanno spinto a cambiare lavoro diverse volte, nel corso della vita attiva, ma anche quale futuro emergente mi abbia nel tempo consentito di cogliere la linea del mio orizzonte.

Ma di quali professioni parliamo?

Il mondo delle professioni è profondamente cambiato negli ultimi anni, tanto da dare spazio a sempre più numerose attività non convenzionali. È ovvio, esisteranno sempre i parrucchieri, i baristi, gli idraulici e gli elettricisti, tuttavia si intravedono anche moltissime professioni che mirano a migliorare la nostra condizione umana, sociale ed ambientale

Quindi sono esperienze ‘non comuni’?

Il teorema che ho cercato di dimostrare, raccontando quelle che ho vissuto soprattutto negli ultimi anni, è che si può scegliere e non accontentarsi di un futuro piatto ed insignificante. L’intero saggio si sviluppa intorno al tema della soddisfazione intima che ci corrobora quando sentiamo di aver cambiato o prodotto qualcosa di originale, frutto della nostra intelligenza, del nostro impegno e delle nostre passioni.

Ma a chi ti rivolgi in particolare?

Ritengo possibile far comprendere il valore di questa soddisfazione soprattutto ai giovani che hanno fame di vita, aiutandoli a cercare strade inesplorate e percorsi il più possibile rispondenti alle inclinazioni di ciascuno. Tuttavia, convertire le passioni tristi (Spinoza) in obiettivi professionali è un lavoro complesso che la scuola potrebbe svolgere proficuamente in collaborazione con le agenzie educative del territorio.

In effetti, la scelta del titolo mi sembra che richiami già l’ansia della ricerca di un lavoro ‘bello’, che dia felicità. Dove si può trovate il libro?

Il saggio si può trovare sul sito di Ventura Edizioni https://www.venturaedizioni.it/prodotto/che-fai-di-bello-il-futuro-emergente/.